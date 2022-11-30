تايسون يدافع عن ميسي.. بعد تهديدات كانيلو!

أعرب أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون، عن رغبته في العودة إلى حلبات الملاكمة، للدفاع عن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بعد تلقيه تهديدات من الملاكم المكسيكي ساؤل ألفاريز.

وتعرض ميسي لهجوم شديد اللهجة من قبل الملاكم المكسيكي الشهير ساؤل ألفاريز "كانيلو"، بسبب الطريقة التي احتفل بها النجم الأرجنتيني بالفوز على المكسيك (2-0) يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وظهر ميسي في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء الاحتفال داخل غرفة تغيير الملابس، وهو يغني بينما ركل بحذائه شيئا على الأرض وبدا وكأنه يركل قميصا لمنتخب المكسيك أو علما كان على الأرض، وهو ما أثار غضب الملاكم المكسيكي.

No mames Canelo, nomás se quitó el botín y alcanza a pegarle sin querer a la playera de México🤣🤣🤣 sacan todo de contexto pic.twitter.com/4Ft5ERk0iq — MAU (@LuckCollector_) November 28, 2022

Campeão mundial de boxe, Canelo Alvarez acusa Messi de chutar a camisa do México: "Reze para que eu não o encontre" 😳😳 #genacopapic.twitter.com/MIyJJ2FHTj — ge (@geglobo) November 28, 2022

وقال ألفاريز في "تغريدة" عبر حسابه: "هل رأيتم ميسي ينظف الأرضية بقميصنا وعلمنا".

وأضاف البطل المكسيكي: "من الأفضل أن يصلي إلى الله ألا أجده، مثلما أحترم الأرجنتين، عليه أن يحترم المكسيك"

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

وعلق تايسون، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "تيليغراف" البريطانية: "سمعت شخصا يدعى ألفاريز كانيلو يهدد ميسي".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الملاكم، إذا تجرأ على لمسه، فسيتعين علي العودة إلى الحلبة".

وسبق وأن ظهر ميسي بقميص عليه صورة مايك تايسون عام 2013، تعبيرا عن حبه الشديد للملاكم الأمريكي وهو ما حدث من جانب العديد من نجوم كرة القدم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن مايك تايسون قد أعلن اعتزاله الملاكمة خلال عام 2005 بعد 58 نزالا حقق خلالها 50 فوزا، من ضمنها أنه أصبح أصغر ملاكم في التاريخ يحصد بطولة العالم للوزن الثقيل بعمر الـ20 عاما و4 أشهر و22 يوما.

المصدر: وكالات