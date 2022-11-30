تشكيلة منتخب تونس الأساسية لمواجهة فرنسا

أعلن مدرب منتخب تونس، جلال القادري، تشكيلة "نسور قرطاج" لمباراتهم المصيرية ضد منتخب فرنسا، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر.

وجاءت التشكيلة الأساسية لمنتخب تونس كالتالي:

في حراسة المرمى : أيمن دحمان

في الدفاع : منتصر الطالبي - نادر الغندري - وجدي كشريدة - علي معلول- ياسين مرياح.

في وسط الميدان : إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - أنيس بن سليمان

في الهجوم : وهبي الخزري

وتبدو مهمة المنتخب التونسي صعبة للغاية لبلوغ مرحلة خروج المغلوب، حيث يحتل المركز الرابع الأخير في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، فيما يتربع المنتخب الفرنسي على الصدارة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله رسميا للدور المقبل منذ الجولة الماضية، بينما تحتل أستراليا المركز الثاني بثلاث نقاط، وتليها الدنمارك بنقطة واحدة بفارق الأهداف أمام منتخب "نسور قرطاج".

وهناك سيناريوهين فقط لتأهل تونس، وهما الفوز على فرنسا بأي نتيجة وتعادل أستراليا مع الدنمارك، أو فوز "نسور قرطاج" على فرنسا بنتيجة أكبر من تلك التي ستفوز بها الدنمارك على أستراليا (مثلا تونس تفوز بـ2-0 والدنمارك بـ1-0).

المصدر: RT