قطر تسجل أسوأ نتيجة لمنتخب مضيف في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقها

كان خروج منتخب قطر من دور المجموعات في مونديال 2022 المقام على أرضها أسوأ نتيجة لدولة مضيفة في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

ووفرت الدولة الخليجية إمكانات هائلة لمنتخبها الذي أحرز لقب بطولة آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، من أجل تحقيق نتائج مرضية في مونديال 2022.

ولكن قرار عزل "العنابي" لخمسة أشهر في أوروبا وإيقاف الدوري المحلي، أثار انتقادات كثيرة بوجه المدرب الإسباني فيليكس سانشيس.

وخسرت قطر افتتاحا أمام الإكوادور بهدفين دون رد، ثم السنغال 1-3، قبل أن تودع بخفي حنين أمس الثلاثاء أمام هولندا 0-2، ما يعني عدم حصولها على أي نقطة في ثلاث مباريات، وهي أسوأ حصيلة لمنتخب مضيف في تاريخ كأس العالم.

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وكانت جنوب إفريقيا أول منتخب مضيف يودع دور المجموعات عام 2010، لكنها أحرزت حينها 4 نقاط من تعادلها مع المكسيك وفوزها على فرنسا، لتهدر بفارق بسيط التأهل إلى الدور الثاني.

وأحرزت الدول المضيفة لكأس العالم، اللقب 6 مرات آخرها فرنسا عام 1998 وحلت وصيفة مرتين.

المصدر: وكالات