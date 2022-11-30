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بلد عربي يستضيف كأس العالم للأندية 2022

الرياضة

بلد عربي يستضيف كأس العالم للأندية 2022
Globallookpress
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تم تأجيل نسخة كأس العالم للأندية 2022 نظرا لإقامة كأس العالم للمنتخبات في شهري نوفمبر وديسمبر 2022، وهي الفترة التي كانت تقام بها بطولة الأندية كل عام.

وبعد فترة كبيرة من الغموض حول نسخة 2022 من كأس العالم للأندية، استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على البلد المستضيف أخيرا، بحسب ما أكد موقع "غول".

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وقرر الاتحاد الدولي إسناد مهمة مونديال الأندية 2022 لدولة قطر، بعد التنظيم الرائع لنسختي 2019 و2020.

وأوضح موقع "غول" أنه حتى الآن لم يتحدد بعد موعد إقامة البطولة، في انتظار نهاية مونديال المنتخبات لبحث هذا الملف.

وتوج تشيلسي الإنجليزي بكأس العالم للأندية لعام 2021، لأول مرة في تاريخ مسيرته، على حساب منافسه بالميراس البرازيلي، عقب الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "محمد بن زايد" في الإمارات.

يذكر أن مونديال الأندية أقيم في الوطن العربي خلال الخمس سنوات الأخيرة، بين قطر والإمارات، إذ استضافت الأولى نسختين، والثانية ثلاث نسخ.

المصدر: goal

مونديال قطر

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