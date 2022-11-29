 
مباشر

إنجلترا تهزم ويلز وتضرب موعدا مع السنغال في ثمن نهائي مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

إنجلترا تهزم ويلز وتضرب موعدا مع السنغال في ثمن نهائي مونديال قطر (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9vm

تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره الويلزي بثلاثية دون رد، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية في مونديال قطر، ليعبر للدور ثمن النهائي.

وأحرز ثلاثية المنتخب الإنجليزي، ماركوس راشفورد "هدفين" في الدقيقتين 50، و68، وفيل فودين في الدقيقة 52.

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى سبع نقاط لتتأهل للدور ثمن النهائي كمتصدرة للمجموعة الثانية، بينما ذهبت بطاقة التأهل الثانية للمنتخب الأمريكي الذي رفع رصيده إلى خمس نقاط بعد فوزه بهدف دون رد على نظيره الإيراني (الثالث مع ثلاث نقاط) والذي ودع منافسات البطولة برفقة ويلز التي تذيلت ترتيب هذه المجموعة بنقطة يتيمة.

وتلعب إنجلترا في الدور المقبل مع السنغال، وصيفة المجموعة الأولى، فيما تتواجه الولايات المتحدة مع هولندا متصدرة المجموعة الأولى.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أمريكا تهزم إيران وتبلغ دور الـ16 لمونديال قطر 2022 (فيديو)