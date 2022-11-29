إنجلترا تهزم ويلز وتضرب موعدا مع السنغال في ثمن نهائي مونديال قطر (فيديو)

تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره الويلزي بثلاثية دون رد، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية في مونديال قطر، ليعبر للدور ثمن النهائي.

وأحرز ثلاثية المنتخب الإنجليزي، ماركوس راشفورد "هدفين" في الدقيقتين 50، و68، وفيل فودين في الدقيقة 52.

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى سبع نقاط لتتأهل للدور ثمن النهائي كمتصدرة للمجموعة الثانية، بينما ذهبت بطاقة التأهل الثانية للمنتخب الأمريكي الذي رفع رصيده إلى خمس نقاط بعد فوزه بهدف دون رد على نظيره الإيراني (الثالث مع ثلاث نقاط) والذي ودع منافسات البطولة برفقة ويلز التي تذيلت ترتيب هذه المجموعة بنقطة يتيمة.

وتلعب إنجلترا في الدور المقبل مع السنغال، وصيفة المجموعة الأولى، فيما تتواجه الولايات المتحدة مع هولندا متصدرة المجموعة الأولى.

المصدر: RT