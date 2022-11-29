التشكيلة الأساسية لمباراة قطر وهولندا

أعلن مدرب منتخب قطر، الإسباني فيلكس سانشيز، تشكيلة "العنابي" التي ستواجه منتخب هولندا، اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى في مونديال قطر.

وستكون المباراة تحصيل حاصل لمنتخب قطر الذي فقد في الجولة الماضية كل حظوظه في التأهل بخسارته أمام السنغال، بينما تسعى هولندا لتحقيق نتيجة الفوز أو التعادل للظفر بإحدى البطاقتين المؤهلتين للدور المقبل.

وستتأهل هولندا حتى في حال خسارتها أمام قطر شريطة فوز الاكوادور على السنغال في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها والتي تقام اليوم أيضا.

وجاءت تشكيلة قطر لمواجهة هولندا كالتالي:

📄-تشكيلة منتخبنا الوطني 🇶🇦 أمام منتخب هولندا للمباراة الثالثة من دور المجموعات لبطولة #كأس_العالم_2022.



كل التوفيق لرجال العنابي 💪#قطر2022#كلنا_العنابيpic.twitter.com/JNtJ9HBZq9 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 29, 2022

أما تشكيلة هولندا الأساسية فجاءت كالتالي:

المصدر: RT