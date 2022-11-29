مدرب المنتخب الأمريكي يعتذر للجماهير الإيرانية

اعتذر غريغ برهالتر مدرب منتخب أمريكا الاثنين عن الانزعاج الذي أصاب الجماهير الإيرانية عقب واقعة تغيير العلم الإيراني على حسابات اتحاد كرة القدم الأمريكي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض الاتحاد الأمريكي، السبت، منشورا به ترتيب المجموعة الثانية توضح مباريات الفريق في دور المجموعات بكأس العالم 2022، حيث ظهر العلم الإيراني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط وبدون شعار الدولة الإسلامية.

وتحدث غريغ برهالتر عن حذف الشعار من علم إيران، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أمريكا وإيران، قائلا: "أحيانا تكون الأمور خارجة عن سيطرتنا"، مضيفا: "نحن لا نركز على تلك الأشياء الخارجية، وكل ما يمكننا فعله هو الاعتذار نيابة عن اللاعبين والجهاز، لكن هذا ليس شيئا كنا جزءا منه".

US football coach Gregg Berhalter apologizes for the removal of the Allah sign from Iran’s national flag. pic.twitter.com/zykVT5he5d — Highlights (@highlightsnews1) November 28, 2022

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتابع: "لم يكن لدينا أي فكرة عما قدمه اتحاد كرة القدم الأمريكي، اللاعبون والجهاز الفني لم يكونا على علم بذلك، بالنسبة لنا ينصب تركيزنا على هذه المباراة، التي تقام، يوم الثلاثاء"، وأكمل: "بالطبع أفكارنا مع الشعب الإيراني والبلد كله، والجميع".

وذكر غريغ برهالتر أن "الفوز بالمباراة، يجب أن يكون في عقلية مجموعتنا، لا نريد ارتكاب أخطاء الماضي".

ويلعب المنتخب الأمريكي مع نظيره الإيراني في ختام دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، وفي مواجهة حاسمة ستحدد المتأهل منهما للدور الثاني.

يذكر أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم بعث برسالة إلكترونية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطالب فيها باتخاذ "إجراءات جادة" ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

المصدر: "وكالات"