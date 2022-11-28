شاهد.. 6 أهدف وتعادل مجنون يسيطر على مواجهة صربيا والكاميرون

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الكاميرون وصربيا، بثلاثية لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وافتتح التسجيل للكاميرون، جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ورغم التكافؤ الواضح بين الفريقين إلا أن صربيا انتفضت في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسجلت هدف التعادل في الدقيقة 45 عبر بافلوفيتش، ثم أضاف بعدها سيرغي سافيتش الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

وراوغ ألكسندر ميتروفيتش دفاع الكاميرون قبل أن يسجل الهدف الثالث لصالح منتخب بلاده في شباك الأسود.

واستغل منتخب "الأسود" تراجع منتخب صربيا بدنيا، ليخطف هدفين ويتعادل بالنتيجة، عن طريق الثنائي فينسيت أبو بكر عند الدقيقة 64، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، ليبقي على فرص وجوده في الدور التالي من المسابقة العملاقة.

وحصد كل فريق بالتالي أول نقطة في المونديال، لتتواجد الكاميرون في المركز الثالث بفارق الأهداف عن صربيا متذيلة الترتيب.

ويبحث المنتخبان عن فرصة أخيرة، بعد خسارتهما في الجولة الأولى، الكاميرون أمام سويسرا، وصربيا أمام البرازيل.

المصدر:RT