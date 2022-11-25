حوار لطيف يلامس القلوب بين طفل سعودي وصحفي أجنبي على هامش كأس العالم (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوار لطيف بين طفل سعودي يدعى عمر الأنصاري، مع صحفي أجنبي، على هامش بطولة كأس العالم في قطر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير، حيث تحدث الطفل عن آماله بتأهل المنتخب السعودي عن مجموعته في بطولة كأس العالم، وتحطيم أفضل مرتبة وصل إليها منتخب عربي.

وفي سياق آخر، قال الطفل: "نحن نحب هنا تقديم ثقافتنا العربية بأفضل شكل، ونريدهم أن يحظوا بأفضل أوقاتهم هنا"، ليرد عليه الصحفي بأن "الضيافة تقدم بالفعل على أعلى مستوى"، فيما أكد الطفل "الرغبة في تقديم الأفضل في كل شيء"، متابعا: "ثقافتنا وديننا الإسلامي يعلمنا هذا الأمر ويلزمنا بأن نقوم بذلك".

وأوضح الطفل (14 عاما) أنه كان يعاني من نفس المرض الذي كان يعاني منه الأرجنتيني ليونيل ميسي في طفولته وهو نقص الهرمونات، ليعلق الصحفي قائلا إن الصبي "لديه قلب كبير، ولامس قلوبهم بلطفه".

وبعد تداول هذا المقطع بشكل كبير، ظهر الطفل في مقطع آخر متحدثا عن نفسه، وروى تفاصيل تصوير المقطع، موضحا أنه حاول دخول مباراة السعودية والأرجنتين ولم تكن معه تذكرة، فشاهد المباراة مع والده في محيط الاستاد، وعند تسجيل الأخضر الهدف الأول عرض البوليفيون عليهم بيتزا لمشاهدة المباراة معهم.

وأشار إلى أنهم تناولوا الطعام بالفعل، ثم التقط الصحفي الحوار معه.

الطفل صاحب المقطع يعرّفكم بنفسه.. لفت نظري قدرته الجيدة على السرد، وثقته بنفسه.. ما شاء الله. pic.twitter.com/WKOYpkHTa4 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 25, 2022

المصدر: RT