مجموعة قطر.. التشكيلة الأساسية لمباراة هولندا والإكوادور
يستضيف استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، لقاء منتخبي هولندا والإكوادور، في الجولة الثانية لبطولة كأس العالم 2022.
وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الهولندي، لويس فان غال، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الإكوادوري:
تشكيلة هولندا الرسمية: نوبيرت، دومفريز، تيمبر، فان دايك، آكي، بيلند 👴، كوبمينرز، دي يونغ، كلاسين، جاكبو، بيرخواين.#NEDpic.twitter.com/fyyVk9uyze— EPL World (@EPLworld) November 25, 2022
بينما اختار الأرجنتيني غوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الهولندي:
🔥 ¡Alineación de #LaTri!— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 25, 2022
🆚 @OnsOranje
🏟 Estadio Internacional Jalifa
🗓 Fecha # 2
🕚 11h00 (ECU)
🏆 #FIFAWorldCup#HaremosHistoria🇪🇨 pic.twitter.com/jODMCJEqtI
المصدر: RT