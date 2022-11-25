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مجموعة قطر.. التشكيلة الأساسية لمباراة هولندا والإكوادور

الرياضة

مجموعة قطر.. التشكيلة الأساسية لمباراة هولندا والإكوادور
Legion-Media
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يستضيف استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، لقاء منتخبي هولندا والإكوادور، في الجولة الثانية لبطولة كأس العالم 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الهولندي، لويس فان غال، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الإكوادوري: 

بينما اختار الأرجنتيني غوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الهولندي:

المصدر: RT 

مونديال قطر

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مونديال قطر.. هولندا تهز شباك الإكوادور (فيديو)