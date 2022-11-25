مجموعة قطر.. التشكيلة الأساسية لمباراة هولندا والإكوادور

يستضيف استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، لقاء منتخبي هولندا والإكوادور، في الجولة الثانية لبطولة كأس العالم 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الهولندي، لويس فان غال، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الإكوادوري:

بينما اختار الأرجنتيني غوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الهولندي:

المصدر: RT