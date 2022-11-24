 
مباشر

رد وزير الرياضة السعودية بشأن "ميسي الوجه السياحي للمملكة" (فيديو)

الرياضة

رد وزير الرياضة السعودية بشأن
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8nq

أدلى وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز الفيصل، بتصريح حول ما أثير عن عقد اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للترويج السياحي للمملكة وربطه بمباراة البلدين الأخيرة ضمن مونديال قطر.

وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN، وتم سؤال وزير الرياضة السعودي عن رأيه بأن"السعودية تدفع لميسي مبلغا كبيرا في الوقت الحاضر ليكون وجه السياحة في المملكة، وأنه سيخرج فائزا من تلك المباراة الأولى مهما جرى سواء فازت الأرجنتين أم لا".

وأجاب الأمير عبدالعزيز قائلا: "أعتقد أننا فاجئنا الجميع، ويا لها من مفاجأة، كان أمرا لا يصدق، وأنا سعيد حقا لأن كل الجهود التي بذلناها وكل التضحيات التي قدمها اللاعبون في العامين الماضيين وجميع الانتقادات التي جاءت حول كرة القدم السعودية وكل هذه الأشياء قد أتت أكلها بالأمس (الثلاثاء)..".

إقرأ المزيد
الأغلى في العالم.. عرض ضخم من ناد سعودي لكريستيانو رونالدو
الأغلى في العالم.. عرض ضخم من ناد سعودي لكريستيانو رونالدو

وتابع الأمير: "أنا لست وزير السياحة لذا لا أعرف ما هي الصفقة، لكن وجود ميسي كوجه للسياحة (في السعودية) كان شيئا إيجابيا، أعتقد أنه جاء للسعودية عدة مرات، والتقيت به في السعودية أيضا، السعودية ترحب بالعالم، لذا، تعال وقم بزيارة السعودية..".

كما تطرق الوزير السعودي للحديث عن النجم البرتغالي كريستيانو ورونالدو وفكرة انضمامه للدوري السعودي، ورحب الأمير بالفكرة، مشيدا بقوة الدوري المحلي على المستوى الآسيوي.

المصدر: arabic.cnn.com

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. بلجيكا تفوز على كندا بشق الأنفس (فيديو)