رد وزير الرياضة السعودية بشأن "ميسي الوجه السياحي للمملكة" (فيديو)

أدلى وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز الفيصل، بتصريح حول ما أثير عن عقد اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للترويج السياحي للمملكة وربطه بمباراة البلدين الأخيرة ضمن مونديال قطر.

وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN، وتم سؤال وزير الرياضة السعودي عن رأيه بأن"السعودية تدفع لميسي مبلغا كبيرا في الوقت الحاضر ليكون وجه السياحة في المملكة، وأنه سيخرج فائزا من تلك المباراة الأولى مهما جرى سواء فازت الأرجنتين أم لا".

وأجاب الأمير عبدالعزيز قائلا: "أعتقد أننا فاجئنا الجميع، ويا لها من مفاجأة، كان أمرا لا يصدق، وأنا سعيد حقا لأن كل الجهود التي بذلناها وكل التضحيات التي قدمها اللاعبون في العامين الماضيين وجميع الانتقادات التي جاءت حول كرة القدم السعودية وكل هذه الأشياء قد أتت أكلها بالأمس (الثلاثاء)..".

لقاء الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة عبر CNN تحدث عن :



⚫ البطولات القادمة في السعودية.

⚫ ميسي و السعودية.

⚫ كريستيانو رونالدو و الدوري السعودي. pic.twitter.com/gSQzPoF4il — عبدالعزيز البكر (@albakertv) November 23, 2022

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وتابع الأمير: "أنا لست وزير السياحة لذا لا أعرف ما هي الصفقة، لكن وجود ميسي كوجه للسياحة (في السعودية) كان شيئا إيجابيا، أعتقد أنه جاء للسعودية عدة مرات، والتقيت به في السعودية أيضا، السعودية ترحب بالعالم، لذا، تعال وقم بزيارة السعودية..".

كما تطرق الوزير السعودي للحديث عن النجم البرتغالي كريستيانو ورونالدو وفكرة انضمامه للدوري السعودي، ورحب الأمير بالفكرة، مشيدا بقوة الدوري المحلي على المستوى الآسيوي.

المصدر: arabic.cnn.com