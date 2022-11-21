هولندا تخطف فوزا ثمينا من السنغال

انتزع المنتخب الهولندي فوزا صعبا وثمينا على حساب نظيره السنغالي بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في مونديال قطر.

ويدين المنتخب الهولندي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه كودي جاكبو، ولاعب الوسط دافي كلاسين، اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 84، "90+8".

الهدف الثاني هولندا | السنغال 2-0 هولندا 🔥🔥

pic.twitter.com/EfJP9xUMtk — بوغوتا بديل 💡 (@8Bogot) November 21, 2022

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الهولندي أول ثلاث نقاط له ليتصدر المجموعة الأولى مناصفة مع منتخب الإكوادور، الفائز أمس الأحد على مستضيف البطولة قطر بهدفين دون رد.

وتلعب هولندا في الجولة المقبلة ضد الإكوادور فيما تواجه السنغال قطر.

المصدر: RT