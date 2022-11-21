 
مباشر

هولندا تخطف فوزا ثمينا من السنغال

الرياضة

هولندا تخطف فوزا ثمينا من السنغال
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u802

انتزع المنتخب الهولندي فوزا صعبا وثمينا على حساب نظيره السنغالي بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في مونديال قطر.

ويدين المنتخب الهولندي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه كودي جاكبو، ولاعب الوسط دافي كلاسين، اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 84، "90+8".

 

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الهولندي أول ثلاث نقاط له ليتصدر المجموعة الأولى مناصفة مع منتخب الإكوادور، الفائز أمس الأحد على مستضيف البطولة قطر بهدفين دون رد.

وتلعب هولندا في الجولة المقبلة ضد الإكوادور فيما تواجه السنغال قطر.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. أهداف مباراة إيران وإنجلترا (فيديو)