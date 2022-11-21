صورة للسيسي يرفع كأس العالم تنتشر بشكل واسع.. وRT تكشف التفاصيل

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرفع كأس العالم، تزامنا مع مشاركته في فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر.

وتمكنت RT من البحث عن أصل الصورة، حيث تبين أنها صور قديمة منذ 4 سنوات، وكانت تحديدا في 15 مارس 2018، حيث وصل كأس العالم مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في حضور الرئيس السيسي، وحمل الرئيس المصري كأس العالم ورفعه عدة مرات للأعلى.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد توجه إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي أقيم بالعاصمة الدوحة مساء أمس الأحد.

المصدر: RT