اللجنة البارالمبية الدولية تعلق عضوية روسيا

أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، اليوم الأربعاء، تعليق عضوية اللجنة البارالمبية الروسية في المنظمة "لعدم وفائها بالتزامات العضوية".

وتم اتخاذ هذا القرار في الجمعية العامة غير العادية للجنة البارالمبية الدولية في برلين.

وشارك رئيس اللجنة البارالمبية الروسية، بافل روجكوف في الاجتماع عبر الفيديو، حيث لم يحصل على تأشيرة دخول إلى ألمانيا.

وأيد 64 عضوا تعليق عضوية اللجنة البارالمبية الروسية، وعارض 39، وامتنع 16 عن التصويت.

ويرجع تعليق عضوية روسيا إلى "عدم قدرة اللجنة البارالمبية الروسية على الوفاء بالتزامات العضوية وفقا للوائح اللجنة البارالمبية الدولية".

وفي السياق، يعتقد نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، أن دعوة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، لدعم الحياد السياسي في الرياضة، هي مظهر من مظاهر لعبة مزدوجة، وهذا التصريح بعيد كل البعد عن الحقيقة، في إشارة إلى الكلمة التي ألقاها باخ مؤخرا أمام المشاركين في قمة مجموعة العشرين في بالي.

ودعا باخ في كلمته قادة الدول إلى دعم الحياد السياسي في الرياضة، وأضاف أن الرياضيين من الدول التي هي في حالة صراع يجب أن يشاركوا في الأولمبياد.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية، أوصت في نهاية فبراير الماضي الاتحادات الرياضية الدولية بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المنافسات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: sportrbc.ru + تاس