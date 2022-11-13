احتفال كاد أن يتحول لشجار.. رجل أمن يدفع بخطيبة لاعب تقدم لها بعد تسجيله هدفا.. فيديو

شهدت مباراة ضمن الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى البيلاروسي لكرة القدم، تقدم لاعب فريق "سمورغون" فلاديسلاف شوبوفيتش بطلب الزواج من خطيبته بعد تسجيل هدف التقدم لفريقه.

وسجل فلاديسلاف شوبوفيتش هدف التقدم لفريقه في مرمى ضيفه "فولنا"، وتوجه إلى خط التماس للاحتفال بالهدف وسط تصفيق المشجعين.

وفاجأ اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، الجميع بتقديم خاتم الخطبة لصديقته، وسط فرحة زملائه اللاعبين، وكاد أحد رجال الأمن أن يفسد الفرحة ويحول الفرحة إلى شجار، بدفعه لخطيبة اللاعب، ظنا منه بأنها واحدة من المعجبات، قبل أن يتدارك الموقف.

وخاصة أنه قبل لحظات من ذلك اقترب أحد المشجعين من اللاعب وتصرف معه رجال حفظ الأمن بالطريقة ذاتها بإبعاده عنه.

المصدر: "sportbox.ru"