في غياب رونالدو.. أرجنتيني يقود مانشستر يونايتد للفوز بهدف قاتل ويحتفل بطريقة ميسي (فيديو)

انتزع فريق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا من مضيفه فولهام (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع الدنماركي كريستيان إريكسن فريق مانشستر يونايتد في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المهاجم الويلزي دانيل جيمس التعادل لأصحاب الأرض بعد مرور ساعة كاملة من البداية.

واقتنص المهاجم الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو هدف الفوز لفريق "الشياطين الحمر" في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

هدف غارناتشو — Garnacho pic.twitter.com/9e0jZs5x7H — صحيفة مانشستر يونايتد (@MUFCMENA) November 13, 2022

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ويعتبر أليخاندرو غارناتشو (18 عاما) أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو مثله الأعلى، ولكنه احتفل بالهدف على طريقة مواطنه النجم ليونيل ميسي، بإبراز قميصه أمام الجماهير.

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 26 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

في المقابل، يشغل نادي فولهام المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 19 نقطة.

المصدر: RT