4 محرمات يجب معرفتها قبل حضور كأس العالم 2022 في قطر

يزور أكثر من مليون مشجع رياضي قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وهو حدث يحول عادة البلدان المضيفة إلى مكان للاحتفالات بجميع أنواعها، لكن هذا العام قد يكون مختلفا.

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فقد تظهر الدولة الإسلامية المحافظة القليل من التسامح تجاه أعمال الشغب التي تنتج عن تناول الخمور، والتي سبق وحدثت في البطولات الماضية.

وتقول قطر إنها ستخفف من القيود المفروضة على السياح. لكن يجب على المشجعين الذين سيحضرون كأس العالم الانتباه إلى قوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها، بما في ذلك سياسات الكحول والمخدرات والجنس وقواعد اللباس.

وفيما يلي لمحة علن المحرمات:

الكحول

يتم تقديم المشروبات الكحولية فقط في المطاعم والبارات الحاصلة على تراخيص في قطر. ومن غير القانوني استهلاكها في مكان آخر. ومع ذلك، يجوز للمقيمين غير المسلمين في الدوحة الذين لديهم رخصة مشروبات كحولية الشرب في المنزل.

وفي كأس العالم، سيسمح للجماهير بشراء بيرة بدويايزر داخل مجمعات الاستاد، وإن لم يكن في أكشاك الامتياز، قبل وبعد المباريات. ويمكن للجماهير أيضا تناول المشروبات في المساء في "منطقة المشجعين" المخصصة في وسط مدينة الدوحة.

وبشكل عام في قطر، يعاقب على السكر في الأماكن العامة بغرامات باهظة وبالسجن. لكن رئيس العمليات الأمنية قال إنه خلال البطولة، ستغض الشرطة الطرف عن معظم الجرائم، لكن من المحتمل أن تقوم باعتقالات إذا دخل شخص ما مخمور في شجار أو أتلف ممتلكات عامة. والسن القانوني للشرب هو 21 عاما، وغالبا ما يطلب الحراس في الحانات بطاقة هوية تحمل صورة أو جوازات سفر عند الدخول.

المخدرات

قطر هي واحدة من أكثر دول العالم تقييدا عندما يتعلق الأمر بالمخدرات، وحظر الحشيش وحتى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل المهدئات والأمفيتامينات.

وقد يؤدي بيع المخدرات والاتجار بها وحيازتها إلى عقوبات صارمة، بما في ذلك أحكام بالسجن لمدة طويلة يتبعها الترحيل وغرامات باهظة. ويمكن أن يعاقب على تهم تهريب المخدرات بالإعدام.

يجب أن يكون عشاق المونديال على دراية بهذه القوانين عند وصولهم إلى مطار حمد الدولي، حيث تقوم السلطات بمسح الحقائب والركاب بتقنية أمنية جديدة واعتقال من يحملون أقل كميات من المخدرات.

الجنس

وتعتبر قطر معاشرة النساء والرجال غير المتزوجين جريمة، وذلك باستخدام ما يسمى بقوانين الفحش لمعاقبة الجنس خارج نطاق الزواج. ومع ذلك، تقول السلطات إن الأزواج غير المتزوجين يمكنهم مشاركة غرف الفنادق خلال كأس العالم دون مشاكل.

ويقول موقع السياحة الحكومي على الإنترنت إن العروض العامة للتعبير عن المودة "موضع استياء" في الشوارع. ولن يؤدي التشبث باليدين إلى دخولك السجن، ولكن يجب على الزوار تجنب إظهار العلاقة الحميمة في الأماكن العامة.

وينص القانون القطري على عقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على البالغين المدانين بممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين والمثليات.

اللباس

يحث موقع السياحة الحكومي في قطر الرجال والنساء على "إظهار الاحترام للثقافة المحلية من خلال تجنب الإفراط في الملابس المكشوفة في الأماكن العامة".

ويطلب من الزوار تغطية أكتافهم وركبهم. وقد يتم إبعاد أولئك الذين يرتدون السراويل القصيرة والقمصان بلا أكمام عن المباني الحكومية ومراكز التسوق.

وستحصل النساء اللواتي يزرن المساجد في المدينة على أوشحة لتغطية رؤوسهن. لكن في الفنادق القصة مختلفة، حيث يشيع ارتداء البكيني في حمامات السباحة بالفندق.

ويمكن أن يؤدي رفع الإصبع الأوسط أو الشتائم، خاصة عند التعامل مع الشرطة أو غيرها من السلطات، إلى الاعتقال. ومعظم القضايا الجنائية في قطر التي تقع للأجانب غير الحذرين تنطوي على مثل هذه الجرائم.

ولا يصافح الكثير من القطريين الجنس الآخر. لذلك يجب انتظار حتى يتم تقديم يد المصافح لتصافحه. وقد يؤدي تصوير الأشخاص دون موافقتهم، وكذلك التقاط صور لمواقع عسكرية أو دينية حساسة، إلى الملاحقة القضائية.

ومن المهم أيضا أن تخطو بحذر عند مناقشة الدين والسياسة مع السكان المحليين. فيمكن أن يؤدي إهانة العائلة المالكة إلى سجنك.

ويعد نشر أخبار كاذبة والإضرار بمصالح الدولة جريمة خطيرة ومبهمة التعريف، لذا من الأفضل الابتعاد عن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول قطر.

المصدر: أ ب