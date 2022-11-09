مانشستر سيتي يبلغ دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، على حساب ضيفه تشيلسي إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء.

وأحرز ثنائية السيتي كل من المهاجمين، الجزائري رياض محرز والأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقتين (53 و58) على الترتيب، على ملعب "الاتحاد".

بينما خرج فريق توتنهام هوتسبير من المسابقة على يد مضيفه نوتينغهام فورست، إثر هزيمته أمامه بهدفين من دون رد، سجلهما كل من المدافع البرازيلي رينان لودي، ولاعب خط الوسط الإنجليزي جيسي لينغارد في الدقيقتين (50، و57) على الترتيب، على ملعب "سيتي جراوند".

المصدر: RT