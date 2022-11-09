ليفربول ينجو من كمين ديربي كاونتي

بلغ فريق ليفربول بشق الأنفس دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم مساء الأربعاء على حساب ضيفه ديربي كاونتي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (3-2).

ويدين ليفربول بالفضل في انتصاره لحارس مرماه كايمهين كيليهر الذي تصدى لثلاث كرات من أصل 5 ركلات في سلسلة ركلات الترجيح، التي لجأ إليها الفريقان بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة على ملعب "أنفيلد".

بينما ودع فريق أرسنال المسابقة إثر هزيمته المفاجئة في عقر داره على يد ضيفه برايتون (1-3) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

المصدر: RT