العراق يتعرض لهزيمة ساحقة أمام المكسيك

مني المنتخب العراقي بهزيمة ساحقة أمام نظيره المكسيكي (0-4) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، على ملعب مدينة جيرونا الإسبانية.

ووقع على رباعية المكسيك كل من اللاعبين، ألكسيس فيغا، وروخيليو فونيس موري، وخيسوس غالاردو، وكارلوس أنتونا في الدقائق (4، 48، 67، 90 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وجاءت هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب العراق "أسود الرافدين" لبطولة "خليجي 25"، وتحضيرات منتخب المكسيك لخوض نهائيات النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: RT