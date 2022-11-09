الجدل يستمر حول اختيار قطر لاستضافة كأس العالم.. وبلاتر يكشف السبب

أرجع جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فوز قطر بملف استضافة كأس العالم 2022، لإصرار ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق.

وقال بلاتر، خلال تصريحاته لصحيفة "Tages Anzeiger" السويسرية: "إسناد مهمة تنظيم كأس العالم لقطر كان قرارا خاطئا، هي بلد صغير، والمونديال أكبر من أن تستضيفه بلد بهذا الحجم، قبل 12 عاما صوتي ذهب للولايات المتحدة الأمريكية، لكن ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي وقتها، صوت لقطر ورجح كفتها، كان اختيارا سيئا، لكنني أنا المسؤول عنه كوني رئيسا للفيفا آنذاك".

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وأضاف: "لكن الحقيقة هي أنه بسبب أصوات بلاتيني والاتحاد الأوروبي ذهب التنظيم لقطر بدلا من أمريكا، فقد كان من المتفق عليه أن تستضيف روسيا نسخة 2018 وأمريكا نسخة 2022، لكن هذا لم يحدث".

يذكر أن قطر تستضيف نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة، قبل أن يتم زيادة عدد تلك المنتخبات إلى 48 بداية من نسخة عام 2026 في أمريكا، بالتعاون مع كندا والمكسيك.

المصدر: "وكالات"