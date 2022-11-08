 
مباشر

عرض من الإمارات لشراء نادي ليفربول

الرياضة

عرض من الإمارات لشراء نادي ليفربول
Legion-Media Lindsey Parnaby
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4y0

ذكرت تقارير بريطانية، أن شركة استثمارية في دبي تستعد لتقديم عرض لشراء نادي ليفربول الإنجليزي العريق، بعد عرضه للبيع من قبل المجموعة الأمريكية المالكة "Fenway Sports Group".

وأعلنت إدارة نادي ليفربول، في بيان رسمي يوم أمس الاثنين، عرضها النادي للبيع بعد أكثر من 12 عاما، على استحواذ مجموعة "فينواي" الاستثمارية الأمريكية على أسهم النادي الإنجليزي العريق.

وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن شركة دبي "إنترناشونال كابيتال" هي المنافس الرئيس الذي سيقدم عرضا بقيمة 4.3 مليارات جنيه إسترليني مقابل شراء النادي الإنجليزي العريق.

وقالت "إكسبريس" إن: "مجموعة فينواي سبورتس تأمل في الحصول على 4.5 مليارات جنيه إسترليني، وقد يتم الوصول إلى المبلغ المحدد في حال الوصول إلى صيغة اتفاق في المفاوضات بين الطرفين".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في العام الماضي، تلقت المجموعة عرضا لبيع ليفربول مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني، ولكن تم رفض العرض.

المصدر: "express.co.uk" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا