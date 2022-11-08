عرض من الإمارات لشراء نادي ليفربول

ذكرت تقارير بريطانية، أن شركة استثمارية في دبي تستعد لتقديم عرض لشراء نادي ليفربول الإنجليزي العريق، بعد عرضه للبيع من قبل المجموعة الأمريكية المالكة "Fenway Sports Group".

وأعلنت إدارة نادي ليفربول، في بيان رسمي يوم أمس الاثنين، عرضها النادي للبيع بعد أكثر من 12 عاما، على استحواذ مجموعة "فينواي" الاستثمارية الأمريكية على أسهم النادي الإنجليزي العريق.

وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن شركة دبي "إنترناشونال كابيتال" هي المنافس الرئيس الذي سيقدم عرضا بقيمة 4.3 مليارات جنيه إسترليني مقابل شراء النادي الإنجليزي العريق.

وقالت "إكسبريس" إن: "مجموعة فينواي سبورتس تأمل في الحصول على 4.5 مليارات جنيه إسترليني، وقد يتم الوصول إلى المبلغ المحدد في حال الوصول إلى صيغة اتفاق في المفاوضات بين الطرفين".

BREAKING: Dubai investors planning 'second' Liverpool bid as FSG have their asking price met #LFChttps://t.co/1lZ3RqEujb — Express Sport (@DExpress_Sport) November 8, 2022

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في العام الماضي، تلقت المجموعة عرضا لبيع ليفربول مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني، ولكن تم رفض العرض.

المصدر: "express.co.uk"