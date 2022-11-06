صلاح يمنح ليفربول فوزا ثمينا على حساب توتنهام (فيديو)

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب وثمين على مضيفه توتنهام بنتيجة 2-1، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح صلاح باب التسجيل في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية استقرت على إثرها الكرة في الزاوية اليسرى لحارس توتنهام الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تعانق شباكه.

هدف الاسطورة صلاح ضد توتنهام 🔴 pic.twitter.com/DTRo3Dhans — Salman🇶🇦🇸🇦 (@lfcsalman) November 6, 2022

وعاد صلاح ليسجل الهدف الثاني بعدما استفاد من خطأ لمدافع توتنهام، إيريك داير، ليخطف منه الكرة وينفرد بالحارس ومن ثم يرفع الكرة من فوق الحارس لتتهادى إلى الشباك في الدقيقة 40.

وأحرز المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، هدف توتنهام من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

الدوري الانجليزي : توتنهام 1 - 2 ليفربول | هدف هاري كين



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pic.twitter.com/gr7OJdRTaa — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) November 6, 2022

وبهذين الهدفين، رفع صلاح رصيده إلى ستة أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أما فريقه ليفربول، فقد رفع رصيده إلى 19 نقطة وقفز للمركز الثامن.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة، وتراجع للمركز المركز الرابع.

المصدر: RT