 
مباشر
عاجل
السعودية تعلن سقوط مقاتلة من طراز "إف - 15" أثناء طلعة تدريبية

صلاح يمنح ليفربول فوزا ثمينا على حساب توتنهام (فيديو)

الرياضة

صلاح يمنح ليفربول فوزا ثمينا على حساب توتنهام (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4ei

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب وثمين على مضيفه توتنهام بنتيجة 2-1، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح صلاح باب التسجيل في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية استقرت على إثرها الكرة في الزاوية اليسرى لحارس توتنهام الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تعانق شباكه.

وعاد صلاح ليسجل الهدف الثاني بعدما استفاد من خطأ لمدافع توتنهام، إيريك داير، ليخطف منه الكرة وينفرد بالحارس ومن ثم يرفع الكرة من فوق الحارس لتتهادى إلى الشباك في الدقيقة 40.

وأحرز المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، هدف توتنهام من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

وبهذين الهدفين، رفع صلاح رصيده إلى ستة أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أما فريقه ليفربول، فقد رفع رصيده إلى 19 نقطة وقفز للمركز الثامن.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة، وتراجع للمركز المركز الرابع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا