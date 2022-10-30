قرار استثنائي في ألمانيا بشأن مونديال قطر 2022

اتخذت الحكومة الألمانية قرارا استثنائيا بسبب مواعيد مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022.

ووافق المجلس الاتحادي، وهو الهيئة التشريعية التي تمثل الولايات الستة عشر لألمانيا "بوندسرات" يوم أمس الجمعة، على السماح بالتجمعات الجماهيرية الألمانية لمتابعة مباريات كونديال قطر التي تقام في وقت متأخر يوميا.

وفي الأحوال العادية تمنع لوائح الحماية من الإزعاج، أي تجمعات من الاستمرار بعد العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

لكن "بوندسرات" وافق على تغيير مؤقت في القواعد، لأن معظم المباريات التي ستقام في مونديال قطر ستنتهي في وقت متأخر بالنسبة لألمانيا.

وسيلعب منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب كل من كوستاريكا، وإسبانيا واليابان.

ويسعى المنتخب الألماني للتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله المنتخب البرازيلي، إضافة إلى نفض غبار الخروج المبكر من مرحلة دور المجموعات في مونديال "روسيا 2018".

المصدر: وكالات