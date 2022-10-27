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رد فعل الكرملين على حرمان "الطائرة الروسية" من تصفيات أولمبياد 2024

الرياضة

رد فعل الكرملين على حرمان
Sputnik Наталья Селиверстова
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علق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على نبأ حرمان منتخبي روسيا للكرة الطائرة للسيدات والرجال من المشاركة بالتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024".

ونقل موقع "tv.rbc.ru" دميتري بيسكوف قوله: "أود أن أذكركم أنه بالفعل، وهذا ما أكدته وزارة الرياضة لدينا مرارا وتكرارا، نحن نتحدث عن التحضير لسلسلة كاملة من الأحداث. كل من المسابقات المحلية للرياضيين المحترفين، وفي شكل تلك المنظمات التي يكون لروسيا فيها شركاء وحلفاء من أجل تمكين رياضيينا من عدم فقدان مؤهلاتهم ومواصلة حياتهم الرياضية".

وأضاف بيسكوف أن: "وزارتنا الرياضية تعمل على ذلك"، و "يتم اتخاذ كافة الإجراءات".

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء، أن منتخب روسيا للكرة الطائرة لن يشارك في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية  الصيفة 2024، التي من المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: "russian.rt.com" 

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