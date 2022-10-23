الدوري الإيطالي.. نابولي يهزم روما في عقر داره وينفرد بالصدارة

انتزع فريق نابولي فوزا صعبا وثمينا من مضيفه روما بهدف دون رد اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، هدف فوز نابولي في الدقيقة 80.

"أهلاً بكم في جحيم نابولي"

هدف من تسديدة خيالية في شباك روما.. من أوسيمين

نابولي يتقدم بالدقيقة 80#روما_نابوليpic.twitter.com/NECsWBQVNw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 23, 2022

ورفع نابولي رصيده إلى 29 نقطة لينفرد بالصدارة، وبات يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، نادي ميلان حامل اللقب، بينما تجمد رصيد روما عند 22 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: RT