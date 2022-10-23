 
مباشر

الدوري الإيطالي.. نابولي يهزم روما في عقر داره وينفرد بالصدارة

الرياضة

الدوري الإيطالي.. نابولي يهزم روما في عقر داره وينفرد بالصدارة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1at

انتزع فريق نابولي فوزا صعبا وثمينا من مضيفه روما بهدف دون رد اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، هدف فوز نابولي في الدقيقة 80.

ورفع نابولي رصيده إلى 29 نقطة لينفرد بالصدارة، وبات يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، نادي ميلان حامل اللقب، بينما تجمد رصيد روما عند 22 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا