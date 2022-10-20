برشلونة يداوي جراحه بثلاثية في شباك فياريال

داوى برشلونة وهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي جراحه بفوز كبير على فياريال 3-0، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، مشددا الخناق على غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب.

وسجل ثلاثية برشلونة، ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين 31 و35، وأنسو فاتي في الدقيقة 38.

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واستعاد النادي الكتالوني بذلك توازنه بعد خسارته أمام غريمه ريال مدريد 1-3 في الجولة الماضية، وتعادله مع إنتر 3-3 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في وصافة الدوري الإسباني، على بعد ثلاث نقاط من ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: RT