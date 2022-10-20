وفاة المدرب البرتغالي روي غيمارايش بشكل مفاجئ خلال إحدى المباريات في الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0oa
توفي مدرب فريق التضامن الكويتي لكرة قدم الصالات البرتغالي روي غيمارايش بشكل مفاجئ، خلال قيادته إحدى المباريات أمام القادسية استعدادا لبطولة الدوري تحت 17 عاما أمس الأربعاء.
ونعت الهيئة العامة للرياضة في الكويت المدرب الأربعيني في بيان رسمي، فيما ذكر نادي التضامن أن غيمارايش لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.
مشاركة عزاء pic.twitter.com/HOTx7gIvH3— KuwaitFA (@KuwaitFA) October 20, 2022
سلام عليكم— Altadhamon Futsal (@AltadhamonFut) October 19, 2022
وفاه المدرب البرتغالي روي pic.twitter.com/Uk5eJmJ7sf
ويعد غيمارايش مدربا معروفا في كرة الصالات الإماراتية عندما كان يقود فريق دبا الحصن في 2019.
ودرب الراحل كذلك أندية الحمرية والوصل وشباب الأهلي والظفرة والوحدة في الإمارات.
المصدر: أ ف ب