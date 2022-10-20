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وفاة المدرب البرتغالي روي غيمارايش بشكل مفاجئ خلال إحدى المباريات في الكويت

الرياضة

وفاة المدرب البرتغالي روي غيمارايش بشكل مفاجئ خلال إحدى المباريات في الكويت
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توفي مدرب فريق التضامن الكويتي لكرة قدم الصالات البرتغالي روي غيمارايش بشكل مفاجئ، خلال قيادته إحدى المباريات أمام القادسية استعدادا لبطولة الدوري تحت 17 عاما أمس الأربعاء.

ونعت الهيئة العامة للرياضة في الكويت المدرب الأربعيني في بيان رسمي، فيما ذكر نادي التضامن أن غيمارايش لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

ويعد غيمارايش مدربا معروفا في كرة الصالات الإماراتية عندما كان يقود فريق دبا الحصن في 2019.

ودرب الراحل كذلك أندية الحمرية والوصل وشباب الأهلي والظفرة والوحدة في الإمارات.

المصدر: أ ف ب

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