وفاة المدرب البرتغالي روي غيمارايش بشكل مفاجئ خلال إحدى المباريات في الكويت

توفي مدرب فريق التضامن الكويتي لكرة قدم الصالات البرتغالي روي غيمارايش بشكل مفاجئ، خلال قيادته إحدى المباريات أمام القادسية استعدادا لبطولة الدوري تحت 17 عاما أمس الأربعاء.

ونعت الهيئة العامة للرياضة في الكويت المدرب الأربعيني في بيان رسمي، فيما ذكر نادي التضامن أن غيمارايش لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

سلام عليكم

وفاه المدرب البرتغالي روي pic.twitter.com/Uk5eJmJ7sf — Altadhamon Futsal (@AltadhamonFut) October 19, 2022

ويعد غيمارايش مدربا معروفا في كرة الصالات الإماراتية عندما كان يقود فريق دبا الحصن في 2019.

ودرب الراحل كذلك أندية الحمرية والوصل وشباب الأهلي والظفرة والوحدة في الإمارات.

المصدر: أ ف ب