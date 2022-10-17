لحظة بلحظة.. حفل الكرة الذهبية

تعلن مجلة "فرانس فوتبول"، في حفل سيقام في العاصمة باريس، اليوم الاثنين، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم لموسم 2022-2021.

ومن المقرر تسليم سبع جوائز في الحفل هي الكرة الذهبية لأفضل لاعب، الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، جائزة ياشين (أفضل حارس)، جائزة كوبا (أفضل لاعب شاب)، جائزة أفضل ناد في العالم، جائزة جيرد مولر (أفضل هداف مع الأندية والمنتخبات)، جائزة سقراط (مخصصة للاعبين المشاركين في المشاريع الخيرية).

جائزة أفضل لاعب شاب

توج نجم نادي برشلونة، الدولي الإسباني غافي بجائزة أفضل لاعب شاب.

تسلم غافي الجائزة من "الظاهرة" رونالدو، وزميله في برشلونة بيدري، الذي توج بالجائزة في العام الماضي.

من داخل مسرح شاتلييه

Let's get the ceremony started! Here are the trophees 👀#ballondorpic.twitter.com/h9KEN8uOxQ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

وصول تيبو كورتوا المرشح الأبرز لجائزة أفضل حارس

وصول كريم بنزيما المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

بدء توافد النجوم قبل انطلاق الحفل

💬 Zinédine Zidane : « If Karim Benzema wins the Ballon d'Or, it's well deserved »#ballondorpic.twitter.com/8GUsM2xMxP — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Welcome to Paris!



Kevin De Bruyne and his family! 😍#ballondorpic.twitter.com/ck82NlUYvD — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

مسرح شاتليه قبل بدء الحفل

المرشحون للكرة الذهبية

أعلنت "فرانس فوتبول" في وقت سابق عن قائمة تضم 30 لاعبا يتنافسون على الفوز بالجائزة الرئيسية في الحفل وهم كالتالي.

1- البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد).

2- البرتغالي رافائيل لياو (ميلان).

3- الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).

4- الفرنسي كريستوف نكوكو (لايبزيغ).

5- المصري محمد صلاح (ليفربول).

6- الإنجليزي ألكسندر أرلوند (ليفربول).

7- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد).

8- البرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).

9- الكولومبي لويس دياز (ليفربول).

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ/برشلونة).

11- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).

12- البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد\مانشستر يونايتد).

13- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام).

14- البرازيلي فابينيو (ليفربول).

15- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد).

16-الفرنسي مايك مينان (ميلان).

17- الإنجليزي هاري كين (توتنهام).

18- الأوروغوياني داروين نونيز (بنفيكا/ ليفربول).

19- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

20- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول/ بايرن ميونيخ).

21- الإيفواري سبيستيان هالير ( أياكس/ بروسيا دورتموند).

22- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).

23- الألماني أنطونيو روديغر (تشيلسي/ ريال مدريد).

24- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

25- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

26- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا/ يوفنتوس).

27- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

28- البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

29- النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند/ مانشستر سيتي).

30- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

بنزيما مرشح فوق العادة

يبدو مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مرشحا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية لهذا العام، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

وسجل ابن الـ34 عاما، 44 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

في المسابقة القارية، قدم بنزيما مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشيلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، ليقود الفريق إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

وأحرز بنزيما جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، في أغسطس الفائت ويمر في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.

وفي حال فوزه، سيصبح بنزيما خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

وكانت تمنح الجائزة سابقا اعتمادا على أداء اللاعب على مدار السنة، لكن النظام تغير، وبات على ما يقدمه خلال الموسم.

الكرة الذهبية للسيدات

الحفل يشهد أيضا تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم في فئة السيدات.



وتحمل أليكسيا بوتيلاس، لاعبة برشلونة، اللقب منذ العام الماضي، وهي إحدى المرشحات لنيل الجائزة مجددا الليلة.

جائزة ياشين



ومن المقرر أن يشهد الحفل أيضا تقديم جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم هذا العام.



ونال الإيطالي جيانلويجي دوناروما الجائزة العام الماضي، فيما يبدو البلجيكي تيبو كورتوا الأوفر حظا للتتويج بها هذه المرة.

جائزة كوبا

وستنال المواهب الشابة فرصة أيضا في الحفل، حيث ستقدم أيضا جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 سنة.



الجائزة التي توج بها بيدري العام الماضي، ينافس عليها هذه المرة عدد من أبرز المواهب الشابة في الملاعب الأوروبية، أبرزهم غافي، وجود بيلينجهام وجمال موسيالا.

يتبع..