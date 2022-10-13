بعد هاتريك صلاح.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

فرض النجم المصري محمد صلاح نفسه نجما في مواجهة فريقه ليفربول أمام مضيفه غلاسكو رينجرز، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

ليشتد الصراع على لقب هداف المسابقة القارية لهذا الموسم، بعد معادلة صلاح لأهداف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وروبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد مرور الجولة الرابعة.

Off the bench to score the fastest ever Champions League hat-trick. Salah 🇪🇬👑#UCLpic.twitter.com/tqks0H7Zbm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2022

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وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على الشكل التالي:

محمد صلاح (ليفربول): 5 أهداف

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 5 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي (مانشستر سيتي): 5 أهداف

ليروي ساني (بايرن ميونيخ): 4 أهداف

راسبادوري (نابولي): 4 أهداف

بيلينغهام (بروسيا دورتموند): 4 أهداف.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، كان "هاتريك" صلاح الذي سجله في فوز فريقه على غلاسكو رينجرز 7-1، خلال 6 دقائق و12 ثانية، هو أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر:RT