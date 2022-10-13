نجم الإنتر يدخل في نوبة البكاء بعد فرصة قاتلة أمام برشلونة (فيديو)

دخل كريستيان أصلاني لاعب إنتر ميلان في نوبة بكاء عقب إطلاق صافرة نهاية مباراة إنتر وبرشلونة التي انتهت بالتعادل 3-3 الأربعاء ضمن منافسات الجولة 4 لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخطف برشلونة تعادلا قاتلا، بعدما سجل الفريق الكتالوني هدف التعادل في الدقيقة (90+2)، ليحصل كلا الفريقين على نقطة واحدة ويتأجل حسم المقعد الثاني بالمجموعة للجولة المقبلة.

وأهدر أصلاني فرصة هدف محقق في الدقيقة (90+4)، كاد أن يقتل بها المباراة تماما ويمنح النيراتزوري فوزا مهما على برشلونة بنتيجة (4-3)، لولا إضاعته لانفرادة صريحة بالمرمى.

Asllani vs Barcelona 😳😳 pic.twitter.com/lTo6QVZXmR — KS Sport (@kssportt) October 12, 2022

وأنقذ الحارس تير شتيغن، مرماه من هدف قاتل للإنتر، كان سينهي على آمال الفريق الكتالوني تماما قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

إقرأ المزيد

وظهر أصلاني عقب نهاية المباراة وهو يبكي حزنا على ضياع فرصة الفوز على برشلونة ومنح إنتر الثلاث نقاط، حيث أظهرت الكاميرات دانيلو دي أمبروزيو مدافع النيراتزوري وهو يحاول مواساة أصلاني على الفرصة الضائعة بعد نهاية المباراة.

وبهذا التعادل رفع إنتر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة التي يتصدرها بايرن ميونخ برصيد 12 نقطة والمتأهل سلفا للدور ثمن النهائي، فيما رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث وقبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ولم يعد مصير برشلونة بين يديه للتأهل للدور ثمن النهائي، فحتى في حال فوزه في المباراتين المتبقيتين، فسينتظر تعثر إنتر في مباراتيه الأخيرتين أيضا.

المصدر: "وكالات"