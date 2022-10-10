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حسم أمر مشاركة ميسي أمام بنفيكا في دوري الأبطال

الرياضة

حسم أمر مشاركة ميسي أمام بنفيكا في دوري الأبطال
AFP
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لم يعد أمام ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، متسع من الوقت للحاق بفريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن ميسي سيغيب عن مباراة بي إس جي ضد بنفيكا، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من إصابته في عضلة الساق.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: "حالة ليو لم تتحسن، رغم إراحته في المباراة الأخيرة بالدوري أمام ريمس".

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وأشارت إلى أن النجم الأرجنتيني غاب عن المران الجماعي، صباح اليوم الاثنين، مما يعني أنه سيكون خارج قائمة المباراة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن الفحوصات الأولية لميسي كانت مطمئنة، والآمال معقودة الآن على لحاقه بمباراة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد المقبل، في الدوري الفرنسي.

يذكر أن ميسي أصيب في مباراة بنفيكا، الأربعاء الماضي، حيث غادر الملعب قبل 10 دقائق من انتهاء المواجهة.

المصدر: "وسائل إعلام" 

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