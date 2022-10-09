مزحة أم حقيقة؟.. كشف تفاصيل تغريدة كاسياس وبويول حول مثليتهما

أثار الحارس الأسطوري لنادي ريال مدريد، إيكر كاسياس، وقلب دفاع برشلونة السابق كارلوس بيول، ضجة كبيرة بنشر الأول تدوينة أعلن فيها أنه مثلي، وتعليق الثاني عليها.

ونشر حساب كاسياس على موقع "تويتر"، تدوينة جاء فيها: "أتمنى أن يتم احترامي.. أنا مثلي".

وعلق بويول على التغريدة قائلا: "حان الوقت لنخبر الجميع بقصتنا يا إيكر".

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وأثارت تدوينة كاسياس وتعليق بويول ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية حول حقيقة انتمائهم لمجتمع الميم .

ولكن حسب تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن تغريدة الحارس الإسباني الشهير بكونه مثلي هي مجرد مزحة بعدما كان قد تصدر عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، نتيجة الشائعات حول دخوله في قصة حب محتملة مع الممثلة الإسبانية أليخاندرا أونييفا.

رد فعل كاسياس

حذفت التدوينة بعد ساعة تقريبا من نشرها، قبل أن ينشر كاسياس تغريدة أخرى ليوضح حقيقة ما جرى.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

وغرد الحارس الإسباني قائلا: "حسابي تعرض للاختراق، لحسن الحظ كل شيء على ما يرام، أعتذر لكل متابعي وبالطبع، المزيد من الاعتذارات لمجتمع الميم".

ويعتبر كاسياس وبويول من أشهر وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإسبانية، وبصم الأول على مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات مع ريال مدريد، بينما عاصر الثاني الحقبة الذهبية التي سيطر فيها برشلونة على البطولات المحلية والقارية بين العامين 2008 و2012.

كما توج كاسياس وبويول مع منتخب إسبانيا بكأس أوروبا 2008 وكأس العالم 2010.

المصدر: صحيفة "آس" + حساب كاسياس