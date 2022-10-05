"كاف" يوقف مدربا مصريا لمدة 5 سنوات

قررت لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف المدرب المصري، أحمد عادل عبد الرحمن إبراهيم، لمدة 5 سنوات.

وأوضح الخطاب الرسمي من لجنة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم، إن المدرب المصري أحمد عادل عبد الرحمن تم تزوير رخصة التدريب "A"، وهذا مخالف للقانون، مما أدى لقرار إيقافه.

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وجاء في خطاب الاتحاد المصري: "لا يحمل أحمد عادل إبراهيم رخصة "A" ولم يصدر كاف مثل هذه المستندات. مما يعني أن المستندات أدناه مزورة بما في ذلك التوقيعات التي تم استخدامها في المستندات المذكورة".

وجاء في قرار كاف: "حظر أحمد عادل عبد الرحمن إبراهيم من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم الإفريقية لمدة 5 سنوات".

ويمكن للمدرب المصري الاستئناف على قرار كاف.

وقال مصدر من الكاف لموقع filgoal :"لا نعرف هوية المدرب، إذ أرسلنا للاتحادات المحلية إرسال التراخيص الخاصة بالمدربين والأندية قبل انطلاق الموسم".

وأضاف: "اكتشفنا أن المدرب حاصل على رخصة تدريبية من اتحاد بوركينا فاسو، وبمخاطبتهم أكدوا إنهم لم يصدروا أي رخصة له، ما يعني إنها رخصة مزورة".

يذكر أن كاف أوقف أيضا مدرب من تونس هو، رفيق محمدي، وآخر من المغرب هو "يوسف روسي" لنفس السبب.

المصدر: filgoal