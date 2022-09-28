قبل الـ"كلاسيكو".. مودريتش يعود إلى ريال مدريد مصابا

عاد الكرواتي الدولي لوكا مودريتش صانع ألعاب فريق ريال مدريد لكرة القدم إلى النادي الملكي مصابا، عقب فترة التوقف الدولي.

وساهم مودريتش في فوز منتخب كرواتيا على كل من الدنمارك (2-1)، والنمسا (3-1) وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مودريتش (37 عاما) عاد إلى ريال مدريد بإصابة عضلية في الفخذ، ويحتاج إلى 10 أيام من أجل التعافي.

وسيلتحق مودريتش بمباراة الـ"كلاسيكو" ضد برشلونة، التي من المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا بالعلامة الكاملة، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين أمام وصيفه برشلونة.

المصدر: وسائل إعلام