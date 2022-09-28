الخليفي يشكك في شرعية صفقات برشلونة الصيفية

شكك القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في مدى قانونية تسجيل نادي برشلونة الإسباني صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ونقل حساب "Relevo" على موقع "تويتر" عن ناصر الخليفي حول الروافع الاقتصادية التي سجل برشلونة من خلالها صفقاته، قائلا: "هل هذا شرعي؟ لا، هل هذا قانوني؟ لست متأكدا، لكن إذا سمحوا لهم القيام بذلك البقية سيفعلون نفس الأمر، ولكن بالتأكيد الاتحاد الأوروبي لديه لوائح خاصة به، وأنا متأكد أنهم سيدققون على كل شيء".

twitter/relevo

يذكر أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، استخدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، عدة روافع لإنقاذ خزائن النادي.

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وضحى رئيس النادي الكتالوني بـ25% من حقوق البث التلفزيوني للنادي الكتالوني، إضافة إلى 24.5% من استوديوهات برشلونة، مستخدما بذلك عدة روافع اقتصادية لتمويل صفقات النادي الأخيرة في الميركاتو الصيفي الأخير.

واستثمر برشلونة 153 مليون يورو، للتوقيع مع المهاجم البرازيلي رافينيا والمدافع الفرنسي جول كوندي والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كما عرض رواتب كبيرة لإقناع الدنماركي أندرياس كريستنسن والإيفواري فرانك كيسي والإسباني ماركوس ألونسو للانضمام إلى صفوف "البلوغرانا" في صفقات حرة.

المصدر: وسائل إعلام