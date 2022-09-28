مسؤول في برشلونة عن عودة ميسي: بما أن الصفقة مجانية فيمكننا إتمامها

كشف نائب رئيس برشلونة للشؤون الاقتصادية الإسباني إدوارد روميو، عن فرص عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان إلى صفوف الفريق الكتالوني الصيف المقبل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم ثالث بموافقة الطرفين.

وقال روميو عن صفقة ميسي، في تصريح أبرزه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بما أنها ستكون مجانية، فمن المؤكد أنه شيء يمكننا القيام به. لكن على أي حال فإن الصفقة ستعتمد على القرار الفني".

وأضاف نائب رئيس برشلونة "لدينا هامش للرواتب، كما أننا بذلنا مجهودات بالغة هذا الصيف من أجل خفض الرواتب".

يذكر أن العديد من التقارير زعمت بأن ليونيل ميسي سيحسم مستقبله في الموسم المقبل، عقب انتهاء بطولة كأس العالم في قطر 2022.

المصدر: وكالات