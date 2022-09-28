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شاهد.. ويليامز يسجل اسمه في تاريخ الماتادور أمام البرتغال

الرياضة

شاهد.. ويليامز يسجل اسمه في تاريخ الماتادور أمام البرتغال
AFP
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سجل نيكو ويليامز اسمه في تاريخ المنتخب الإسباني بصناعة هدف المباراة الوحيد أمام البرتغال في ختام دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

وخطف "الماتادور" الفوز على حساب منتخب "برازيل أوروبا"، بهدف دون رد، حمل توقيع ألفارو موراتا، وصناعة نيكو ويليامز.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ويليامز أصبح أصغر لاعب إسباني يصنع هدفا في دوري الأمم الأوروبية، بعمر 20 عاما و77 يوما.

وأوضح لاعب أتلتيك بيلباو في تصريحات للتلفزيون الإسباني: "أتشرف بوجودي هنا ومساعدة الفريق لتحقيق أهدافه. لم أشاهد سوى موراتا، ولم أتردد في تمرير الكرة له. سعداء للغاية بهذا التأهل".

وحول كيفية تعامله مع هذا التطور السريع في فريقه بيلباو، وفي المنتخب مع سنه الصغير 20 عاما، أجاب: "أتعامل بشكل طيب، أتطور تدريجيا كلاعب وكشخص".

وختم اللاعب تصريحاته بالإشارة إلى أن المدرب لويس إنريكي، طالبه عند دخوله كبديل بأن يكون شجاعا، ويواجه المنافسين، وأن يلعب بشخصيته، مشيرا إلى أنه يتمنى المشاركة في مونديال قطر.

المصدر: "وكالات"

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