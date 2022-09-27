هدف كين يدخله القائمة التاريخية في إنجلترا

نجح المهاجم الإنجليزي هاري كين، في هز شباك منتخب ألمانيا، خلال المباراة التي أقيمت بملعب ويمبلي، الاثنين، في ختام دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل كين هدف إنجلترا الثالث في المباراة من ركلة جزاء، قبل أن تنتهي بالتعادل (3-3) ويفشل الإنجليز في تحقيق أي فوز على مدار 6 جولات، ويهبط منتخب الأسود الثلاثة إلى الدرجة الثانية في دوري الأمم.



رغم ذلك، حافظ كين على سجله المميز أمام المانشافت بصيد شباكه بكافة المباريات الأربع التي خاضها ضده، حسبما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

4 - England's Harry #Kane is just the second player in history to score in four consecutive appearances against Germany, after Hungary's Imre Schlosser (also four games between 1909-1912). History. #ENGGERpic.twitter.com/VMIq3Lls3w — OptaFranz (@OptaFranz) September 26, 2022

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وأشارت إلى تحقيق كين أفضل سجل تهديفي للاعب إنجليزي بكافة مبارياته أمام منافس بعينه على مدار التاريخ.



كما أضافت أن كين هو ثاني لاعب في التاريخ يهز شباك ألمانيا في 4 مباريات متتالية بعد الهنغاري إيمري شلوسر بين عامي 1909 و1912".

ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن كين بات خامس لاعب في تاريخ إنجلترا يبدأ 50 مباراة كقائد للأسود الثلاثة.



ويعتبر بوبي مور هو الأكثر (90 مباراة)، بايلي رايت (90 مباراة)، برايان روبسون (64 مباراة) وديفيد بيكهام (59 مباراة).

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