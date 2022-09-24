ميدو يهاجم واقعة محمد صلاح بعد لقاء النيجر.. ويصف المشهد بـ"المقزز"

عبر مهاجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، عن استيائه من ظهور نجم منتخب "الفراعنة" محمد صلاح وسط حراسة من "البودي غاردز"، عقب نهاية مباراة مصر الودية مع النيجر أمس الجمعة.

وخاض منتخب مصر أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي روي فيتوريا أمام النيجر، وحقق "الفراعنة" الفوز بثلاثية دون رد، من توقيع محمد صلاح "هدفين" ومصطفى محمد.

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وشوهد حراس الأمن المكلفون من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لحماية صلاح، وهم يركضون نحو النجم المصري فور نهاية المباراة، وهو ما أثار استياء وغضب ميدو، الذي كتب على حسابه في موقع "تويتر": "مشهد جري البودي غاردز على صلاح بعد مباريات المنتخب في الملعب مشهد مقزز لم أره في أي مكان في العالم ولا مع أي لاعب".

مشهد جري البودي جاردز على #صلاح بعد مباريات المنتخب في الملعب مشهد مقزز لم اراه في اي مكان في العالم ولا مع اي لاعب.. حتى لو هناك تعليمات بحمايته لازم تتعمل بذكاء مش بالغشومية دي!! — Mido (@midoahm) September 23, 2022

وأضاف: "حتى إذا كان هناك تعليمات بحمايته لا بد أن تعمل بذكاء مش بالغشومية دي!!".

المصدر: RT