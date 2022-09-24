فيتوريا: أعمل مدربا منذ 20 عاما وما يحدث في مصر لم أشاهده قط في مسيرتي

أعرب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، عن سعادته بتحقيق "الفراعنة" الفوز على النيجر في مباراة ودية أقيمت أمس الجمعة في الإسكندرية.

وكانت مباراة النيجر الأولى لفيتوريا على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر منذ تعيينه في يوليو الماضي خلفا للمدرب الوطني إيهاب جلال.

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وقال فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب لقاء النيجر: "المباراة كانت جيدة بالنسبة لنا، اللاعبون قدموا أداء جيدا، ولم نصل إلى 100 بالمئة بعد لكن المستوى كان مميزا".

وأضاف: "واجهنا فريقا يدافع جيدا، لكن نجحنا في الضغط عليه وكنا نسترجع الكرة بسرعة، لاعبونا كانوا يركزون طوال اللقاء وكانوا يبحثون عن المساحات التي تحدثنا عنها خصوصا على الأطراف".

وتابع فيتوريا: "سعدت بالتزام اللاعبين، ولعبنا جزءا كبيرا من اللقاء في نصف ملعب الخصم وطبقنا أسلوب الضغط العالي ومنعنا الخصم من الوصول إلى مرمانا".

وعن الأزمة الأخيرة بين مسؤولي نادي الزمالك ونظرائهم في المنتخب المصري على خلفية ضم المنتخب 4 لاعبين من الزمالك لمعسكره استعدادا لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين، وهو ما يتعارض مع مباراة الزمالك وإليكت بطل تشاد في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قال فيتوريا:

"لاعبو الزمالك يعودون لنا من جديد بعد مباراة فريقهم، لكن الأمر الأهم هو كيف تقام مباراة رسمية وقت التوقف الدولي؟، تحديد هذا الموعد للمباراة مستحيل".

🔴 🎙أبرز تصريحات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على النيجر وديا 🇪🇬#شجع_مصرpic.twitter.com/AuliIBRX22 — EFA.eg (@EFA) September 23, 2022

وتابع المدرب البرتغالي: "نحن المدربون نبحث عن حلول لأزمة افتعلها أشخاص آخرون، أنا مدرب لـ120 مليون مصري و18 فريقا بالدوري المصري الممتاز، ما يحدث غير مقبول، أعمل في مجال التدريب منذ 20 عاما، لم أر طوال مسيرتي التدريبية مباراة رسمية لفريق تقام في الأجندة الدولية".

ويخوض "الفراعنة" مباراة ودية أخرى ضد ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري.

يذكر أن منتخب مصر يستعد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، ويحتل "الفراعنة" حاليا المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.

المصدر: وكالات