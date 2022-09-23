دوري الأمم.. هنغاريا تصعق ألمانيا وإيطاليا ترسل إنجلترا إلى المستوى الثاني

حققت هنغاريا فوزا صاعقا على ألمانيا 1-0 فيما أرسلت إيطاليا ضيفتها إنجلترا إلى المستوى الثاني بتغلبها عليها بالنتيجة ذاتها الجمعة في منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وفي لايبزيغ الألمانية، واصلت المجر نتائجها الملفتة وألحقت رجال المدرب هانزي فليك بإنجلترا التي سقطت أمامها على أرضها 0-4، معززة بذلك حظوظها ببلوغ الدور نصف النهائي لدوري الأمم.

وكان بإمكان المجر أن تحسم تأهلها بهذا الفوز الأول لها على ألمانيا على صعيد المسابقات الرسمية منذ دور المجموعات لأولمبياد ميونيخ 1972 (4-1)، لو لم تنجح إيطاليا في الفوز على إنجلترا في ميلانو بفضل هدف جاكومو راسبادوري في الدقيقة 68.

وتدين المجر بفوزها الثالث في هذه المجموعة وتصدرها أمام وصيفتها الجديدة وخصمتها المقبلة إيطاليا بفارق نقطتين، إلى آدم شالاي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 17.

وبهزيمة ثالثة بعد اللتين تلقتهما أمام المجر 0-1 في أرض الأخيرة و0-4 بين جماهيرها، هبطت إنجلترا إلى المستوى الثاني لدوري الأمم قبل مواجهتها الاثنين مع غريمتها ألمانيا في "ويمبلي"، في وقت تحل إيطاليا ضيفة على المجر في بودابست.

المصدر: وكالات