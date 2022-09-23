الخليفي يحذر برشلونة من "الأموال السحرية"

حذر رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، من الطريقة التي أنفق بها برشلونة الأموال لضم لاعبين جدد في الصيف، مشيدا بالتغير الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفاجأ برشلونة الجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بإنفاقه نحو 150 مليون يورو لتدعيم فريق المدرب تشافي هيرنانديز بالموسم الجديد، رغم الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وعزز الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي الأخير صفوفه بعدة نجوم، على غرار رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جول كوندي وغيرهم، وذلك بفضل تفعيله الروافع الاقتصادية ببيع بعض أصول الناي لفترة مؤقتة مقابل ضخ الأموال بشكل فوري في خزينة الفريق.

وقال الخليفي خلال مشاركته باجتماع رابطة الأندية الأوروبية، إن التغيرات الاقتصادية الناتجة عن قرار الاتحاد الأوروبي بتعديل لوائح اللعب المالي النظيف ستؤثر بالإيجاب على الأندية.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: " قواعد الاستدامة المالية تطور إيجابي يتحكم في قواعد الإنفاق ويشجع الاستثمار والمستثمرين الجدد لضمان استدامة كرة القدم".

وأضاف الخليفي موجها رسالة مبطنة لبرشلونة: "علينا أيضا أن نكون حذرين بخصوص المستويات الخطيرة للديون وضخ رأس المال بطريقة سحرية، لأنه ليس مسارا مستداما، ويجب أن نفكر فيما سيحدث على المدى الطويل وليس القصير".

وعن الاستفادة بشكل أكبر من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر، قال الخليفي الذي يشغل منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية: "لقد عملت مع رابطة الأندية بشكل وثيق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على تنسيق الشكل الجديد لدوري الأبطال في 2024 وجعل باقي المنافسات أكثر قوة".

وأكمل: "ستكون هناك مبارايات أكثر إثارة، المسابقات ستصبح أكثر شمولا وسينمو دخلنا، وهذا ما شاهدناه بالفعل في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تجاوز نمونا 150 بالمئة من بيع الحقوق".

المصدر: وكالات