صورة تاريخية لنجوم التنس عشية اعتزال فيدرر

غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة "تاريخية" التقطت لنجوم التنس نوفاك دجوكوفيتش، أندي موراي، رفائيل نادال، وروجر فيدرر وذلك عشية اعتزال الأخير للعبة.

وأثار فيدرر، الحائز 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ التنس على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس "لايفر" المقررة هذا الأسبوع.

وسيخوض فيدرر المباراة الأخيرة في مسيرته مع منافسه الأبدي الإسباني نادال في فئة الزوجي، غدا الجمعة ضمن المنتخب الأوروبي لكأس "لايفر".

وبدأ فيدرر الاستعداد للمباراة بحصة تدريبية مع زميله نادال مساء اليوم الخميس، واكتظت مدرجات الملعب بالجماهير لمشاهدة التدريب التاريخي الأخير الذي جمع الرباعي التاريخي فيدرر، نادال، دجوكوفيتش، وموراي.

ونشر موقع "تنس 24" الذي يهتم بأخبار لاعبي الكرة الصفراء، صورة للرباعي وعلق عليها "صورة للتاريخ.. في هذه الصورة لدينا 329 لقبا (في مختلف البطولات)، و66 لقبا في غراند سلام".

وأضاف: "234 مواجهة بين اللاعبين الأربعة في الفردي، و933 أسبوعا في صدارة التصنيف العالمي".

وكان الرباعي فيدرر، نادال، دجوكوفيتش وبدرجة أقل موراي، تناوبوا على الفوز بمعظم الألقاب في منافسات التنس في الـ20 عاما الأخيرة، ويمتلك نادال أفضلية طفيفة كونه الأكثر تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى مع 22 لقبا، مقابل 21 لقبا لدجوكوفيتش، و20 لفيدرر، وثلاثة ألقاب فقط لموراي.

المصدر: RT + "تنس 24"