رسميا.. الرجاء المغربي ينفصل عن مدربه التونسي البنزرتي

أعلن نادي الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، انفصاله عن مدربه التونسي فوزي البنزرتي، بعد شهرين ونصف فقط من توليه الإدارة الفنية لـ"النسور".

وقال الرجاء في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"، إن النادي توصل إلى اتفاق مع فوزي البنزرتي يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي.

وأشار البيان إلى أن عزيز البدراوي، رئيس الرجاء البيضاوي، عقد اجتماعا مطولا دام أزيد مـن ثلاث ساعات مع فوزي البنزرتي من أجل إقناعه بالعدول عن هذا القرار، إلا أن المدرب التونسي أصر على الرحيل لأسباب شخصية.

وشكر الرجاء المدرب البنزرتي على عمله، وتمنى له التوفيق.

وكان البنزرتي قد ألمح إلى رغبته في الرحيل بعد المباراة الأخيرة التي تعادل فيها الرجاء مع المغرب التطواني 1-1، عندما أكد أن هناك أمورا غير مفهومة بالفريق، وأنه مستعد للرحيل إذا كان هو سبب النتائج السلبية.

ويبقى مدرب منتخب تونس السابق، منذر الكبير، المرشح الأبرز لتدريب الرجاء خلفا لمواطنه البنزرتي.

المصدر: RT + موقع الرجاء البضاوي