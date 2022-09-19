نجم سبارتاك موسكو الجديد بالدي يواجه خطر الغياب عن مونديال قطر

بات الوافد الجديد على نادي سبارتاك موسكو الروسي، الدولي السنغالي كيتا بالدي، مهددا بالغياب عن منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العام الحالي، بسبب المنشطات.

وتم استدعاء الدولي السنغالي البالغ من العمر 27 عاما لإجراء اختبار تعاطي المنشطات في أبريل الماضي عندما كان لاعبا في كالياري الإيطالي، قبل أن يغادر للانضمام إلى نادي سبارتاك موسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأكد سبارتاك في بيان نشره على موقعه أمس الأحد، أن بالدي لا يزال محكوما بخرق البروتوكول الخاص بمكافحة المنشطات، وبالتالي تم إيقافه من قبل المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات.

ويبدأ إيقاف بالدي على الفور ويستمر حتى أوائل ديسمبر، حيث ستقام مباريات بلاده الثلاث في المجموعة الأولى في مونديال قطر.

وجاء في بيان سبارتاك: "تم إيقاف لاعب الوسط كيتا بالدي من قبل المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات حتى 5 ديسمبر بسبب تعاطي المنشطات أثناء اللعب مع كالياري".

وأضاف: "العينة المأخوذة من كيتا في ذلك اليوم لم تجد أي مواد محظورة، ومع ذلك، وفقا لقانون الانضباط فإن أي عقوبة تتعلق بالمنشطات تفرضها جمعية رياضية وطنية أو دولية أخرى، وهي منظمة وطنية لمكافحة المنشطات يتم قبولها تلقائيا من قبل الفيفا ويجب الاعتراف بها من قبل جميع الاتحادات والجمعيات".

وأردف: "وبناء على ذلك، فإن العقوبة التي تطبقها منظمة مكافحة المنشطات الإيطالية تخضع للاعتراف من قبل الاتحاد الروسي".

وأتم البيان: "بموجب شروط عدم الأهلية، سيتمكن اللاعب من العودة إلى عملية التدريب في موعد لا يتجاوز 22 يوما قبل انتهاء مدة العقوبة".

وكان بالدي قد لعب في صفوف برشلونة في إسبانيا، ولاتسيو وإنتر وكالياري وسامبدوريا في الدوري الإيطالي، بالإضافة لموناكو الفرنسي قبل انضمامه لسبارتاك موسكو.

دوليا، شارك بالدي مع منتخب السنغال في 40 مباراة، وتوج معه ببطولة كأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري.

المصدر: goal.com + spartak.com