العراقي عدنان: نسعى للعودة إلى الدوري الروسي الممتاز

أكد اللاعب الدولي العراقي، علي عدنان، اليوم السبت، أن هدفه مع ناديه الجديد "روبين قازان"، يتمثل في العودة مجددا إلى مصاف أندية الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وعبر عدنان عن انطباعاته مع فريقه الجديد روبين قازان، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "بصراحة، من المدهش رؤية هذا النادي الكبير في الدرجة الأولى، هذا بالتأكيد ليس المكان المناسب الذي يجب أن يحتله. يجب أن نلعب في الدوري الممتاز، والنادي يقوم بعمل رائع، حيث تم التعاقد مع لاعبين جيدين هذا الموسم.. يجب علينا جميعا أن نعيد الفريق إلى الدوري الممتاز، بما في ذلك اللاعبون والمدربون والموظفون، وأن نعمل بجد على تحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "أما بالنسبة للمدينة، فلم أتفاجأ إطلاقا بما رأيته. لقد سمعت من قبل أن روسيا بلد جميل. لم أقم بزيارة روسيا من قبل، فهذه هي المرة الأولى لي. قازان مدينة جميلة جدا، والناس هنا طيبون جدا. أنا فعلا معجب بذلك. لسوء الحظ، الشتاء قادم، لكنه ليس مخيفا. الآن من المهم بالنسبة لي أن أتدرب بقوة وأن أكون جاهزا لكل مباراة".

وكشف المدافع العراقي: "عندما كنت طفلا، كنت ألعب في مركز المهاجم، لكن ذات يوم جاءني المدرب، وقال إنني يجب أن أشغل مركز الظهير الأيسر.. قال لي: هذه مراكز مختلفة تماما، لكن هذا هو مستقبلك، هكذا قال لي، وهذا ما حدث".

وأردف علي عدنان: "أنا الآن ألعب كقلب دفاع، وهذا ضروري للفريق، لأن اللاعبين في هذا المركز مصابون، لذا قرر المدرب تجربتي.. هذا مركز صعب، لذا علي العمل بجد".

يذكر أن علي عدنان البالغ من العمر 28 عاما، انضم في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي 2022، إلى صفوف فريق روبين قازان الروسي لمدة عام، مع خيار التمديد لمدة عام آخر.

ودافع علي عدنان عن ألوان أندية مختلفة مثل أودينيزي وأتالانتا الإيطاليين، فانكوفر (MLS)، ريزيسبور التركي، فايجل الدنماركي، إضافة إلى أندية من العراق والمنتخب الوطني الذي شارك معه في 83 مباراة، وسجل 5 أهداف.

المصدر: "rubin-kazan.ru"