وزيرة الداخلية الألمانية تدعو إلى استبعاد المنتخب الروسي من بطولة أوروبا 2024

بعثت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ألكسندر شيفرين، تطالب فيها باستبعاد منتخبي روسيا وبيلاروس من بطولة أوروبا 2024.

وقالت الوزيرة في الرسالة: "يجب استبعاد روسيا، التي تنتهك القانون الدولي، وبيلاروس الحليف الرئيسي للقيادة الروسية، من جميع بطولات كرة القدم الدولية".

وأضافت: "يجب أن تؤكد كرة القدم دورها المسؤول وتبدي موقفا موحدا ضد انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب حرمان جميع المذنبين من أي فرصة لممارسة الرياضة أو التأثير أو تمثيل أنفسهم بأي طريقة أخرى".

وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا مشتركا، تم بموجبه إيقاف الفرق والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، إلى أجل غير مسمى.

المصدر: نوفوستي