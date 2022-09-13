دوري الأبطال.. ليفربول في مواجهة أياكس "العنيد"

تتجه أنظار عشاق فريقي ليفربول وأياكس أمستردام الهولندي مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب "أنفيلد" الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بينهما، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البرتغالي أرتور دياز صفارة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الهولندي:

بينما اختار الهولندي ألفريد شرودر (49 عاما)، المدير الفني لفريق أياكس أمستردام، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

المصدر: RT