نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع "كابوس" صلاح وليفربول

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع حارس المرمى الألماني لوريس كاريوس قادما من ليفربول، لفترة قصير حتى شهر يناير 2023.

ونشر نيوكاسل يونايتد بيانا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التعاقد مع كاريوس في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ليفربول، بعقد قصير الأمد حتى شهر يناير المقبل، مع إمكانية التمديد حتى نهاية الموسم.

✅🧤 رسمياً | نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع الحارس لوريس كاريوس بصفقة انتقال حر حتى شهر يناير مع خيار التجديد حتى نهاية الموسم.



التعاقد مع الألماني جاء بعد إصابة الحارس البديل كارل دارلو. #نيوكاسل#NUFCpic.twitter.com/zn1HRnsNc6 — نيوكاسل يونايتد (@nufc4arab) September 12, 2022

ويأتي ذلك أعقاب إصابة الحارس البديل كارل دارلو في الكاحل أثناء تدريبات نيوكاسل التي ستغيبه عن الملاعب لفترة طويلة، إضافة لرحيل حارس المرمى السلوفاكي مارتين دوبرافكا تجاه مانشستر يونايتد.

وعبر كاريوس عن سعادته بالانتقال لصفوف نيوكاسل، قائلا: "أنا متحمس. إنها فرصة جيدة لي ومشروع عظيم أن أكون جزءا منه. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا لاتخاذ قرار".

وأضاف: "نيوكاسل لديه مدرب رائع ويلعب كرة قدم جذابة حقا. شعرت أنه المشروع المناسب لي وأنا متحمس للعمل مع المدربين وزملائي الجدد".

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وقال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد: "يسعدنا إضافة لوريس إلى مجموعة حراس المرمى، إنه حارس مرمى جيد للغاية وله خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والأوروبية وسيوفر المنافسة والدعم خلال جزء مهم من الموسم".

وكسب لوريس كاريوس (29 عاما) شهرة "سلبية" كبيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، عندما ارتكب خطاء فادحة أدت إلى خسارة ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني (1-3) في إسطنبول.

ويبدو أن لعنة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، طاردت الحارس الألماني حتى عندما رحل إلى بشكتاش التركي، على سبيل الإعارة.

وتلقى لوريس كاريوس خلال مباراة بشكتاش ومضيفيه مالمو السويدي في مطلع أكتوبر 2018، في الدوري الأوروبي، هدفا مثيرا للاستغراب، وأدى إلى خسارة الفريق التركي بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات